日本ハムの新庄剛志監督がルーキーの活躍にうれしい悩みが生まれました。日本ハムは8日、沖縄県名護市で阪神と練習試合を実施しました。新庄監督は自身のInstagramで、ドラフト2位・ルーキーのエドポロ ケイン選手が4回に門別啓人投手から放ったセンターへの2塁打の動画を投稿。新庄監督は、「ちょっと待てよ 想像を遥かに超える バッティングの柔らかさ 足の速さ シートノック動き 送球の強さ 高さ」と、エドポロ選手をベタ褒めし