反移民を掲げるトランプ大統領は、プエルトリコ人ミュージシャンによるスーパーボウルのパフォーマンスを「アメリカの偉大さに対する侮辱」と断じた。今年のスーパーボウル・ハーフタイムショーの出演者としてバッド・バニーが最初に発表された際、ドナルド・トランプ大統領は彼のことを知らないと主張していた。しかし、このプエルトリコ人アーティストが、自身のルーツ、ラティーノの連帯、そして団結したコミュニティの強靭さを