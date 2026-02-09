岡山シーガルズ バレーボール女子SVリーグの岡山シーガルズは7日と8日、アウェーでクインシーズ刈谷に連敗しました。 7日の試合は、シーガルズが第2セットを接戦としたものの、デュースの末に25-27で落とし、第3セットも落としました。 7日の黒星で通算4勝23敗となり、今シーズンの負け越しが決まりました。 7日【岡山シーガルズ0-3クインシ