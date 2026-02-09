東南アジアに特化した言語事業から高度外国人材紹介事業へ 当社は2012年から東南アジア言語に特化した翻訳通訳事業、スクール事業を始めました。現在は「アジア語ソリューション事業」として、アジア言語に特化したサービスでは業界のリーディングカンパニーだと自負しております。また、2018年からはアジア出身の人材を中心とした国内在住の高度外国人材紹介を行う「高度外国人財紹介事業」に