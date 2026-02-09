警察と消防によりますと、9日午後2時20分ごろ、福岡県宇美町ひばりが丘で「2階に煙が充満していて取り残され、煙があって逃げられない」と女性の声で119番通報がありました。2階建ての住宅から出火していて、消防が出動し消火にあたっています。 FBSの情報カメラでは煙が上がっているのが確認できます。現場でも、黒い煙が噴き上がっている状況です。屋根からは赤い炎が上がっています。