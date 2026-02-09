ライアン・ゴズリングが主演するSF超大作『プロジェクト・へイル・メアリー』（3月20日公開）より、主人公ライランド・グレース（ライアン）と異星人ロッキーが、絆を深めながらミッションに挑む姿を描くUS版予告編第3弾が解禁された。【写真】人類が初めて出会う異星人ロッキーとは？『プロジェクト・へイル・メアリー』予告編第三弾原作は、人気作家アンディ・ウィアーによる号泣必至のベストセラー小説『プロジェクト・へ