関西エアポート神戸はこのほど、２月１６日に神戸空港が開港２０周年を迎えるにあたり、記念イベントを行うことを発表した。午前９時から第２ターミナルビル２Ｆにぎわいスペースで「神戸空港開港２０周年記念式典」を行い、これまでの歩みを振り返るほか、就航航空会社の出発便で神戸空港開港２０周年を記念したノベルティ配布を行うほか、各エアラインスタッフや空港スタッフなどが横断幕を掲げ、感謝の気持ちとともに乗客を