オリックス・横山楓投手（２８）が、地元で「国学院大ホットライン」の強化を誓った。宮崎キャンプ休日だった９日、大学時代の２学年後輩で２１年ドラフト同期の福永奨捕手（２６）と市内でトークショー。「切磋琢磨（せっさたくま）できる後輩がいるのは本当に心強い」と笑顔を見せ、２６年に２人で達成したい目標を掲げた。２４年の同じトークショーでは、互いが活躍した時にプレゼントを交換することを約束。同年オフに一度