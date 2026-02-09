自民党の森下千里氏が9日、自身のインスタグラムを更新し、前日投開票された衆議院議員総選挙での当選を報告した。【動画】元タレント森下千里氏が衆院選で当選ハグ＆バンザイの動画森下氏は「このたびの選挙で当選することができました。皆さまのご支援に、心から感謝申し上げます。いただいた声を必ず国政に届け、結果でお応えできるよう、全力で働いてまいります。これからもよろしくお願いいたします」と感謝のコメント