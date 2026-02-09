俳優の高橋克典（60）が、9日までに自身のブログを更新し、雪国で行われた16歳の息子の全国大会に同行した数日間を振り返った。全国の舞台で奮闘する息子の姿を見守り、「父モード」で過ごした濃密な時間への思いをつづっている。【写真】高橋克典の16歳息子とSL優勝の五十嵐暖選手高橋は7日、「次へ」と題した投稿で、「今年は唯一この数日間だけ休みをとって。父モード。雪国へ」と報告。かつては「男ふたり旅」だったという