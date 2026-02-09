８日に投開票が行われた衆院選挙では、投票所で各テレビ局、新聞社による出口調査が行われ、それが開票速報に繋がっているが、立候補している自民党候補が出口調査を受けたことを告白した。出口調査を受けたとＸで告白したのが東京４区から出馬している自民党の平将明氏。「出口で、アンケート。聞かれたから、答えた」と投稿。続けて「今は、タッチパネルなんだね」と驚きもつぶやいていた。リプ欄には「え〜！平さんに聞く