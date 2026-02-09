2025年8月から定期検査のためお休みしていた、あの真っ赤な人気者がついに戻ってきます。伊豆急行は6日、2026年2月11日（水・祝）より、「リゾート21キンメ電車」の運行を再開すると発表しました。車内では沿線グルメ情報のPRを強化、外装には初期のリゾート21を彷彿とさせるデザインを施しています。お帰りなさい！約半年ぶりの運行再開伊豆の海沿いを走る真っ赤な車体でおなじみの「リゾート21キンメ電車」。定期検査のため2025