2月8日、本拠地のららアリーナTOKYO－BAYで行われた東地区3位の千葉ジェッツと、1ゲーム差で4位につけるアルバルク東京との「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第22節GAME2は、千葉Jが72―64で勝利。前日の敗戦の雪辱を果たすと同時に、A東京とのゲーム差を再び2に広げ、通算成績27勝10敗で地区2位に浮上した。 この2連戦で、安定した存在感を放っていたのが原