午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３０８、値下がり銘柄数は２５５、変わらずは２７銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、不動産、電気機器、機械、精密機器、建設など。値下がりは海運、輸送用機器。 出所：MINKABU PRESS