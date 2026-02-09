マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、リヴァプールの本拠地『アンフィールド』で初得点を挙げた。プレミアリーグ第25節が8日に行われ、マンチェスター・シティはアウェイでリヴァプールと対戦。74分にドミニク・ソボスライに直接フリーキックを叩き込まれて先制を許したが、84分にハーランドの頭での落としからベルナルド・シウバが同点弾を決めると、90＋3分にはハーランドがPKを決め