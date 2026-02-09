エレコムは、両面マグネットで壁やスマートフォン（スマホ）に固定できるマグネット式スマホスタンド「MAGKEEP モバピタselfie」を2月中旬から発売する。カラーは、ホワイト、ピンク、ブラックの3色で、使用シーンや好みに合わせて選べる。価格はオープンで、実勢価格は2980円。自撮りや動画撮影、レシピ視聴など、置き場所に困らない新発想のスマホアクセサリーとして注目を集めそうだ。●両面マグネットで「好きな高さ・角度」