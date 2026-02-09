ご意見番が再び嚙みついた。NECの日本代表MF佐野航大は今冬、オランダの超名門アヤックスとの個人合意と複数オファー、そしてプレミアリーグのノッティンガム・フォレストからの2000万ユーロ（約36億円）の高額入札が報じられた。本人も移籍を望んでいたものの、NECは全てのオファーを拒否。ステップアップ移籍は実現しなかった。アヤックスOBの元デンマーク代表ケネス・ペレス氏は、破談のとなった直後に、「彼を20