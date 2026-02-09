ベティスに所属するFWアントニーが、8日のアトレティコ・マドリード戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。失意のヴェルディブランコが、リバウンドメンタリティを示して見せた。8日にラ・リーガ第23節が行われ、ベティスはアトレティコ・マドリードと対戦。この3日前には、コパ・デル・レイ（国王杯）の準々決勝でも相見えており、そこで0−5と大敗を喫していたなか、28分にFWアントニーのゴラッソで先制