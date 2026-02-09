日特建設 [東証Ｐ] が2月9日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比86.2％増の46.1億円に拡大し、通期計画の50億円に対する進捗率は92.4％に達し、5年平均の75.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比70.2％減の3.8億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実