大成ラミックグループ [東証Ｓ] が2月9日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.8％減の15.8億円に減ったが、通期計画の17.4億円に対する進捗率は90.8％に達し、5年平均の83.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比70.5％減の1.6億円に大きく落ち込む計算になる