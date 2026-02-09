田辺工業 [東証Ｓ] が2月9日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.2％減の31.5億円となり、通期計画の40.5億円に対する進捗率は78.0％に達し、5年平均の75.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.1％増の8.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10