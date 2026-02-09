サン・ライフホールディング [東証Ｓ] が2月9日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.5％増の9.1億円に伸びたが、通期計画の14.5億円に対する進捗率は63.0％にとどまり、5年平均の66.3％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9％減の5.3億円に減る計算になる。