「私には才能がない」と感じてしまう女子高生【漫画】本編を読む中学生の頃から漫画を描いている腹ぺこららばい(@harapekoLullaby)さんは、X(旧Twitter) で漫画を公開している。2023年11月には「夢見る四葉」と題した作品を投稿。女子高生が将来の夢に葛藤する心情がリアルに表現されている。今回は本作を紹介するとともに、本作が誕生した理由などについて、腹ぺこららばいさんに伺った。■本当の成功は心が満たされたとき「夢見