2026年2月9日、韓国メディア・中央日報は、日本で8日に実施された衆議院選挙で、高市早苗首相率いる自民党が単独で全議席の3分の2を超える議席を獲得したと報じた。記事は、今回の衆議院選挙で高市首相が安倍晋三元首相の記録を上回る歴史的勝利を収め、「日本政治は新たな局面を迎えた」とし「改憲についての議論も急速に進むだろう」と伝えた。自民党は全465議席のうち316議席を獲得。連立パートナーである日本維新の会の36議席