自民党が大勝した衆院選の結果を受け、経済団体からは高市政権の政策推進に期待する声が寄せられた。一方で消費税減税については慎重な検討を求める意見もあった。経団連の筒井義信会長は「与党が安定した議席を確保する結果となったことを歓迎したい」とのコメントを発表。重要政策として税・財政・社会保障の一体改革の推進などを挙げ、「国民の厚い信任をもとに、重要政策を迅速かつ着実に実行に移してほしい」と求めた。