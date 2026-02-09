【ソウル＝依田和彩】衆院選で自民党が大勝したことを受け、韓国の李在明（イジェミョン）大統領は９日、自身のＸ（旧ツイッター）で「衆議院選挙における勝利を心よりお祝い申し上げる」と投稿した。今後の日韓関係について「私と総理の絆を基盤に信頼を積み重ね、より広く、より深い協力関係を築き上げていくことを期待している」と書き込んだ。更に、首脳が相互往来する「シャトル外交」を通じて「近いうちに、総理を韓国に