2月7日、歌手でタレントの鈴木亜美が、自身のInstagramを更新。近影を公開し、話題となっている。鈴木は、《FC東京vs 鹿島アントラーズ ハーフタイムショーに出演させていただきました》と、同日におこなわれたサッカーJ1リーグのFC東京対鹿島アントラーズ戦で特別ライブを開催したことを報告。《雪の中でしたがみなさんの熱気が凄かったです》と、大雪が降るなか、白熱した戦いが繰り広げられたことを明かした。「同日のオフ