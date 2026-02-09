2月8日、解散から投開票までの期間が戦後最短の16日という異例の衆院選の投開票が、多くの地域が大雪に見舞われるなかおこなわれた。「結果は“高市奇襲解散”が功を奏した形で、全465議席中、自民党が単独過半数となる316議席を獲得して大勝利を収めました。これは、2009年に民主党が政権交代を果たしたときの308議席を上回り、衆院で可決した法案が参院で否決されても、衆院での再可決が可能になる議席数です。しかも自民