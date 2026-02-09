ミニバッグは可愛いけれど、荷物があまり入らない……。そんなときは、持ち手やファスナーにサッとつけられる便利アイテムを試してみて。今回は、便利なアイテムが揃う【セリア】から、キーホルダー感覚で使えるポーチとミラーをピックアップ。デザイン性も高く、コーデのワンポイントにもなってくれそうです。店舗で見つけたらぜひゲットしてください。 高級感のあるレザー調ミニポ&#