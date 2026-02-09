衆議院選挙は自民党が圧勝したことで、これまでの自民党政権の政策の流れは維持される。日本株市場では、選挙結果そのものよりも、今後どの分野に政策の重点が置かれ、それが企業業績にどう反映されていくかに関心が移りつつある。【こちらも】スクリン決算が映す半導体需要の現在地中でも注目されるのが半導体分野だ。日本政府は近年、半導体やAIを経済安全保障上の重要分野と位置づけ、研究開発支援や国内投資への補助を進め