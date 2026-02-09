３日、「２０２６年粤港澳大湾区ランタンフェスティバル」の会場に設置されたランタン「駿馬騰雲」。（広州＝新華社配信）【新華社広州2月9日】中国広東省広州市南沙区で、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）のランタンフェスティバルが10日から始まる。今年の会場面積は800ムー（約54ヘクタール）で、メインルートは2.5キロに及ぶ。会期は5月10日まで。３日、「２０２６年粤港澳大湾区ランタンフェスティ