６日、福州市の上下杭歴史文化街区を練り歩く新春パレード。（福州＝新華社記者／林善伝）【新華社福州2月9日】中国福建省福州市の上下杭歴史文化街区で6日、2026年の「福州新春文化観光月間」が始まった。無形文化遺産の実演や観光イベント、パフォーマンスなどが行われ、歴史的な街並みが新春を祝うにぎやかな雰囲気に包まれている。６日、福州市の上下杭歴史文化街区で、福州ジャスミン茶の製造工程の一部を実演する伝承者。