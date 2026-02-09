８日に衆院選と同時に投開票が行われた大阪府知事選で３選を果たした吉村洋文知事が９日、大阪市内で囲み取材に応じた。選挙活動中に、大声などによる選挙妨害があったことに対して「様々な妨害が正当化されるのは良くない。反対意見の自由はあるが、事件や事故が起きる」と今後を危惧。「選挙妨害に関わることは、メディアのみなさんも冷静に分析して欲しい」と訴えた。