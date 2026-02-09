８日、表彰式後で観客にあいさつする日本チーム。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）【新華社ミラノ2月9日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は8日、ミラノでフィギュアスケート団体最終日が行われ、米国が金、日本が銀、イタリアが銅メダルを獲得した。８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技する日本の三浦璃来（上）と木原龍一。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技を終えた日本の三