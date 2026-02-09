フィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんが朝の生放送に登場し、近影を見せた。安藤さんは９日の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で２大会連続の銀メダルを獲得した日本の強みなどを解説した。フリーで世界歴代３位となる１５５・５５点をたたき出したペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）については「とにかく安定感が抜