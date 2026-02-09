江戸川ボートの5日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は9日が2日目。今年1月の蒲郡でデビュー初勝利を経験した2025年5月デビュー、136期の竹内来（21＝愛知）が8Rで道中の2、3着争いに競り負けて4着。惜しくも舟券に絡めなかった。レース後は「2着のケースもあったと思うので悔しい」と無念の表情をのぞかせる。それでもコンビを組む17号機に「スリットから少し出ていく雰囲気があった」と上々の手応えを得ていた