エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が9日、自身のSNSを更新。自民党が衆院選で、比例代表の獲得議席が名簿に載せた候補者数を上回る「名簿不足」が相次ぎ、全国4ブロックで計14議席を他党に譲ったことを“3文字”で表現した。自民は南関東ブロック（定数23）で10議席獲得が確実な票を得た。名簿には比例単独3人と小選挙区との重複立候補者32人を載せたが、小選挙区で敗れたのは1人だけだった。残る6議席は中道改革連合、