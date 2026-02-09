timeleszの松島聡、Hey! Say! JUMPの知念侑李と薮宏太が、10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 食の危険スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】笑福亭鶴瓶の隣で…緊張した面持ちの松島聡、新レギュラーの松島が、今回から本格的に通常回に登場する。笑福亭鶴瓶から改めて紹介された松島が、大先輩の知念と薮を前に緊張していると明かし、「こっち（鶴瓶）に緊張してるんじゃなくて？（笑）」