NPB史上最年長の50歳で現役引退した元中日の山本昌氏（60）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。強豪校がひしめく神奈川で日大藤沢を選んだ理由を明かした。少年期に野球の実績はない。中3の夏に所属していた軟式野球部で神奈川大会に出場。受験して県立高校に進学して教師を目指すつもりだったが、そこで何とか注目を集め、野球で数校からスカウトされた。当時“神奈川を制するものは全国を制す”