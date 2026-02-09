人気レースクイーンの有栖未桜（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆グリーンコスで今年も「KNOCKOUTガールズ」入りを報告した。「お知らせ今年もKNOCKOUTガールズとして活動できることになりました新体制になり人数も14人に…！！」と報告。黒＆グリーンのコスチューム姿の写真をアップし「みおちは【BLACK】担当です2年目もKNOCKOUTをはじめ格闘技の世界を盛り上げていけるよう精一杯頑張りますっ