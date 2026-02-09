東京都によると、麻疹（はしか）への感染が確認された都内在住の２０歳代女性が、１月２５〜２７日と同３０日に田園調布中央病院（大田区）を訪れ、不特定多数と接触した可能性のあることが判明した。都は同院を訪れた人に対し、体調の変化があった場合は医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。女性は１月２１日から発熱や発疹などの症状があり、２５日午後３時半〜同５時３５分、同院の休日救急外来で診察を受け