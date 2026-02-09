アトレティコ・マドリードが、ポルトに所属するスペイン人MFガブリ・ベイガの獲得に興味を持っているようだ。今冬の移籍市場でイングランド代表MFコナー・ギャラガーと、イタリア代表FWジャコモ・ラスパドーリを放出したアトレティコ。その穴を埋めるためにエルチェからU-21スペイン代表MFロドリゴ・メンドーサ、アタランタからナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンを獲得した。スペイン『Estadio Deportivo』によれば、アトレ