山形県山形市の、いわゆるメンズエステ店で、禁止されている地域にも関わらず性的サービスを提供していたとして、タイ国籍の46歳の女が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、山形市六日町に住むタイ国籍で接客業従業員の女（46）です。 警察によりますと女は、今年1月29日、山形市六日町にあるメンズエステ店で、男性客に対し性的サービスを提供し、営業が禁止されている地域で店舗型性風俗特殊営業