米大リーグ公式サイトは８日（日本時間９日）、今季注目のルーキー１４人を紹介し、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）、アストロズの今井達也投手（２７）の３人が“選出”され、米１年目に挑む日本人トリオがそろい踏みとなった。野球専門データサイトの「ファングラフス」が予想した今季の成績で、メジャーで重視される貢献度の指標「ＷＡＲ」が１・４を超える１４人中、岡