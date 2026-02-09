８日に衆院選と同時に投開票が行われた大阪府知事選で３選を果たした吉村洋文氏が９日、大阪市内で囲み取材に応じた。３００万超えの得票があったが、無効票やほかの候補者へともに４０万票を超える投票があったことを受け、「反対のみなさんの意見もしっかりと受けとめていきますが、（大阪都構想を）後押ししてくれる声も大きかった」と振り返った。選挙結果について「都構想には直結しないが、『（都構想の）設計図づくり