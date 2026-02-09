少女時代のチェ・スヨン、キム・ジェヨンが出演する韓国ドラマ『アイドルアイ』のオリジナル・サウンドトラック（OST）Part.9 が、きょう9日より日本で配信開始された。今回は、劇中でアイドルバンド「ゴールドボーイズ」のボーカル・ライクを演じるキム・ジェヨンが歌う2曲を収録している。【MV動画】スヨン＆キム・ジェヨンのキスも『アイドルアイ』OST本作は、スター弁護士メン・セナ（スヨン）が、殺人容疑をかけられた