2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナ五輪の公式マスコット「ティナ」のグッズを手にしたショットを公開した。高木さんは「最近の私の日常ティナを見つけたら買うこの子はレアらしい」とつづり、ティナのニット帽とぬいぐるみを手にした写真を投稿した。頭に被った帽子は下