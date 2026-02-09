モデルでタレントの斎藤恭代（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。K-1“参戦”ショットを公開した。「スペシャルラウンドガール、そして実況席まで本当にありがとうございました！！KO連発で、会場の熱気がすごかったですねあの空間にいられたこと、とても幸せでした！！」とK-1“参戦”に感謝。ラウンドガール姿の写真などアップし「K-1公式ヴィーナスとして、ほんの少しでも勝利や盛り上がりを後押しできていた