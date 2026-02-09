【豪華ウイスキーみくじ第99弾】 2月9日より販売開始 価格：1口3,980円（送料990円別途要） 「山崎18年」 タチバナE酒販（アップライジング）は、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第99弾」の販売を2月9日より開始した。価格は1口3,980円（送料990円別途要）。 ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ラン