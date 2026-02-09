ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体女子ショートプログラム（SP）で1位になった日本代表の坂本花織選手に対し、世界的人気歌手が祝福のコメントを寄せたことがXで驚かれている。大ヒット曲「Time To Say Goodbye」演技に使用で...坂本選手は2026年2月6日に行われた女子SPで78.88点、1位の好成績を収めた。演技に使用した楽曲は、英ソプラノ歌手のサラ・ブライトマンさんと伊テノール歌手のアンドレア・ボチェッリさん